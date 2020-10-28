وزير الأوقاف: الوطن تاج على رؤوس الشرفاء والمشردون لا يقيمون دينا ولا دولة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العصابات المسلحة إحدى وسائل هدم الدول، وأحد حروب الجيل الرابع، مؤكدا أن الوطن تاج على رؤوس المواطنين الشرفاء، مشددا على أن المشردون لا يقيمون دينا ولا دولة.





وأشار جمعة خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، إلى اهتمام الرئيس السيسى بتحسين الأحوال المادية والعلمية للأئمة، مشيرا إلى توجيهاته بصرف مكافأة علمية لكل من حصل على الماجيستير والدكتوراه من الأئمة، فضلا عن ثم على كل الدرجات العلمية.

ولفت وزير الأوقاف إلى توفير 1000 منحة ماجستير للجادين من العاملين بالأوقاف تمول من الموارد الذاتية للوزارة فى مواصلة البحث العلمى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بكل من يحرص على تحصيل العلم وزيادة المعرفة بصحيح الدين.

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