وزير الإنتاج الحربى: تدشين مشروعات تنموية مع محافظة الغربية

قال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، إن التعاون بين شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ومحافظة الغربية، يستهدف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية لصالح محافظة الغربية.





ووفق بيان رسمى، وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه سيتم فى إطار توقيع هذين العقدين إنشاء وتسويق وإدارة مشروع استثمارى عبارة عن فندق ومجمع مطاعم فى أرض "المرور القديم"، وإقامة مشروع استثمارى على "أرض البوريفاج" عبارة عن جراج ثلاثة أدوار تحت الأرض ومول تجارى ومستشفى تخصصى ومبنى إدارى، وذلك من خلال شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

جاء ذلك خلال حضور وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مراسم توقيع عقدى التعاون من قبل الدكتور أحمد عطا، سكرتير عام المحافظة والمهندس ماجد السرتى، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح أن هذا التوقيع يأتى فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع فى شهر مارس الماضى بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومحافظة الغربية بهدف تعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لبعض الأراضى التى تدخل فى نطاق الحيز الجغرافى لمحافظة الغربية بهدف تطويرها بما يعود بالنفع على مواطنى المحافظة، وذلك من خلال استغلال بعض الأراضى (البوريفاج، والمرور القديم، والدلنجات، وقرية كتامة) لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية.

وصرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى، محمد عيد بكر، بأن هذا التعاون المشترك يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع مختلف الجهات، والتى تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد بما يخدم المواطنين ويلبى احتياجاتهم، مشيراً إلى حرص الوزارة على توجيه كل الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة الغربية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة فى استغلال الموارد المتاحة.

وأشار محافظ الغربية إلى وجود تعاون مثمر بين الجانبين فى مختلف المجالات، وأضاف أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى يأتى فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التى تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

وأكد أن شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المنوط بها إقامة وإدارة المشروعات المشتركة تمتلك خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة وطبقاً لمعايير الجودة العالمية وفى التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات، كما أكد على أنه يتم عقد لقاءات دورية بين مسؤولى الجانبين لمتابعة المستجدات المتعلقة بموضوعات التعاون المشتركة، وتحديد أولويات وأوجه تعزيز التعاون.