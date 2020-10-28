وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بحلول ذكري المولد النبوي الشريف

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف . وقال شعراوي في البرقية : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف . وتابع شعراوي : وفي هذه المناسبة الدينية الكريمة ندعو المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير والبركات ، وأن يجعل ذكرى مولد الرسول الكريم رسالة للخير والسلام لنحقق لمصرنا الغالية الأمن فى ربوعها بفضل جهود فخامتكم المخلصة . "حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة " .

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