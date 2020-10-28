التعليم العالي: إطلاق 4 نداءات لتمويل مشروعات بحثية خاصة بكورونا

عقد مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، اجتماعا برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور د.ولاء شتا الرئيس التنفيذى للهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.

قدم الوزير، الشكر لدكتور عماد حجازي على فترة توليه رئاسة صندوق العلوم والتكنولوجيا، وذلك قبل تحويله بقرار جمهوري لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك لما قدمه من أداء وجهد لتطوير البحث العلمي خلال فترة عمله، وكذلك كافة أعضاء الصندوق من الشخصيات العلمية المتميزة، كما قدم التهنئة لدكتور ولاء شتا لتوليه رئاسة الهيئة.

وأكد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تطوير العمل بالهيئة خلال الفترة القادمة من حيث الدقة في اختيار المشروعات المقدمة وسرعة الأداء، للوصول لنتائج قابلة للتطبيق، والمتابعة المستمرة للأبحاث، وتطوير الهيكل الإداري للهيئة، والاستفادة من الخبرات السابقة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة المصرية من البحث العلمي بدعم الباحثين المتميزين وربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعمل بيئة محفزة للابتكار والاستثمار وإنتاج المعرفة.

وأشار إلى الجهد الكبير الذي بذلته الوزارة لتسهيل مهمة عمل الهيئة من حيث إجراء التعديلات التشريعية المناسبة وتوفير الدعم المادي والفني، وذلك بهدف خلق مناخ ملائم لدعم جهود الباحثين المصريين وإطلاق طاقاتهم البحثية المتميزة.

وأعلن الوزير، إطلاق الهيئة 4 نداءات لتمويل مشروعات بحثية في عدة مجالات تماشيا مع الأهداف الإستراتيجية لخطة الدولة 2030، ومدتها 3 سنوات، النداء الأول لكوفيد 19، والثاني لإنشاء وتمويل وحدات نصف صناعية، والثالث للعلوم الأساسية، والنداء الرابع للدراسات العليا.

وأوضح د.عبد الغفار، أن النداء الأول "كوفيد19" موجه لتمويل الأبحاث الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد، ويستهدف إجراء المزيد من الأبحاث العلمية ذات المردود المباشر للوصول لمنتج آمن وفعال، ودراسة تطور الوباء وحركته وتوزيعه الجغرافي المتغير، كما يهدف النداء للعمل على تحسين كفاءة منظومة الرعاية الصحية للحد من انتشار العدوى، مضيفا أن الوزارة تسعى من خلال هذا النداء لتشجيع إجراء مزيد من الأبحاث لإيجاد حلول علمية للحد من الآثار الضارة للجائحة، وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عنه صحيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأكد د.عبد الغفار، أن الباحثين المصريين يمتلكون الآن المادة العلمية الهائلة والبيانات والخبرات التي تكونت لديهم في محاولاتهم للوصول إلى إنتاج لقاحات وأمصال وبروتوكولات تشخيصية وعلاجية لهذا الفيروس ويمكنهم الاستفادة منها في إجراء المزيد من الدراسات لمعالجة تداعيات الفيروس والآثار السلبية التى نتجت عنه، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت تطوير في أساليب وأنواع التحاليل والوسائل التشخيصية وتم استحداث وتطوير بروتوكولات علاجية مختلفة وبالتالى بات من المهم مراجعة الفرضيات العلمية والآراء والنتائج الخاصة بالفيروس وإجراء التغييرات والتعديلات طبقا لآخر المستجدات واتخاذ قرارت مبنية على الدليل العلمي، واستكمالا للأبحاث التي شملها النداء الذي أطلقته الهيئة في مارس الماضي ببداية ظهور الجائحة.

وتقوم الهيئة بتمويل مشروعات تصل إلى 3 مليون جنيه للمشروع الواحد من جهة منفردة، وتمويل مشروعات تصل إلى 10 مليون جنيه للمقترحات البحثية متعددة الجهات، فضلا عن تمويل يصل إلى 30 مليون جنيه لمشروع واحد mega project.

كما أعلن الوزير، عن اطلاق الهيئة نداء بحثي بتمويل وإنشاء وحدات نصف صناعية، وذلك للمرة الأولى التي يطلق فيها مثل هذا النوع من النداءات ويستهدف ربط البحث العلمي بالصناعة وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية وتحسين الربحية من خلال تعميق التصنيع المحلي بالشراكة بين القطاع الصناعي والبحث العلمي.

وأشار د.عبد الغفار، إلى أن هذا النداء يهدف للمساهمة فى تخفيض الواردات المصرية السنوية من المواد الخام والكيماويات المتنوعة، مؤكدا على وضع المنتج المصرى وصناعة المواد الاستراتيجية الأكثر استهلاكا سنويا على رأس أهداف الشراكة الفعالة بين القطاع الصناعي والبحث العلمي فى مصر.

وتتولى الهيئة بالتعاون مع شركاء الصناعة تمويل هذا النداء بمبلغ يصل إلى 50 مليون جنيه للوحدة النصف صناعية المقترح تقديمها وإنشائها.

كما أعلن الوزير، إطلاق الهيئة نداء لتمويل العلوم الأساسية في مجالات (الرياضيات،الفيزياء،الكيمياء)

وأكد الوزير أن إطلاق هذا النداء يستهدف تحفيز البحث العلمي في مجال العوم الأساسية وبناء مجموعات بحثية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات والإرتقاء بمستوى البحث العلمي في هذه المجالات.

وتعتمد الهيئة تمويل يصل إلى 3 مليون جنيه للمشروعات والمقترحات البحثية المقدمة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات المقدمة فى الفروع الحديثة بالعلوم الأساسية.

ويخصص النداء الرابع، للدراسات العليا لجميع الباحثين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بتمويل قدره 250 ألف للماجستير، و350 ألف للدكتوراه، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم ورش ودورات تدريبية للراغبين فى التقدم للنداءات لتأهيلهم، وكذلك بحث تخصيص مكتب بكل جامعة لتوجيه الباحثين من أصحاب الأفكار البحثية المتميزة لتقديم أبحاثهم بالنداءات والمنح المعلنة بالداخل والخارج وتقديم الدعم اللازم لهم.

حضر الاجتماع، د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د.محمودصقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، د.محمد لطيف امين المجلس الأعلى للجامعات، د.صديق عبد السلام أمين مجلس الجامعات الخاصة.