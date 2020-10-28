وزير النقل يبحث مع السفير اليابانى سرعة بدء أعمال تنفيذ الخط الرابع...

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، السيد / ماساكي نوكى السفير الياباني بالقاهرة، ، ووفد مؤسسة الجايكا في مصر وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق (حي الأشجار) بالسادس من أكتوبر حتى عمرو بن العاص بالفسطاط

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات المصرية اليابانية وحرص وزارة النقل على استمرار التعاون بين الجانبين في تنفيذ هذا المشروع مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع لبدء تنفيذ الأعمال المدنية على الأرض سواء للجزء الشرقي أو الغربي للمشروع خاصة وأن الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة في هذا المجال مشيرا إلى أنه تم إنهاء التعاقد على الأنظمة الالكتروميكانيكة للمرحلتين بالكامل مع تحالف شركتي (ميتسوبيشي وتالس)، وجاري نهو التعاقد على الوحدات المتحركة مع شركة ميتسوبيشي العالمية

ومن جانبه أشاد السفير الياباني بجهود وزارة النقل في تطوير كافة قطاعات المنظومة، مؤكدا حرص الجانب الياباني علي استمرار التعاون مع الجانب المصري في تنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين هيئة الأنفاق والجايكا اليابانية لسرعة نهو كافة الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع في ظل التزام الجانبين بتحقيق كافة بنود الاتفاقية التمويلية الموقعة بين الجانبين