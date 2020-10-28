بث مباشر .. احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى بحضور الرئيس السيسى

يقدم "صوت الأمة" بثا مباشرا من فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.، بمركز المنارة فى التجمع الخامس. ومن المقرر أن يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة بتكريم عدد من علماء الدين. ، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل قبل قليل، إلى مقر الاحتفالية.

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