بدأت فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سيتم انعقادها بقاعة المنارة، وسط إجراءات احترازية مُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، وبدأت الاحتفالية بآيات من القران الكريم من تلاوة الشيخ هاني الحسيني.
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة، وسط إجراءات احترازية مُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ومن المُقرّر أن يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التخطيط تحتفل بالمولد النبوي: الرسول الكريم جسد مكارم الأخلاق وعظيم الطبائع وأرقى الصفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.