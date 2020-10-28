وزيرة التخطيط تحتفل بالمولد النبوي: الرسول الكريم جسد مكارم الأخلاق وعظيم الطبائع وأرقى الصفات

احتفلت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتبت هالة السعيد عبر حسابها بإنستجرام قائلة "وُلِدَ الهُدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء".. في ذكرى المولد النبوي الشريف؛ أتقدم بالتهنئة للشعب المصري الكريم.. جسّد الرسول، صلى الله عليه وسلم، مقاصد الشريعة الإسلامية، من مكارم الأخلاق، وعظيم الطبائع، وأرقى الصفات.. كل عام ونحن مهتدون بالصفات التي أنارت الطريق للعالم أجمع".

بدأت فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سيتم انعقادها بقاعة المنارة، وسط إجراءات احترازية مُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، وبدأت الاحتفالية بآيات من القران الكريم من تلاوة الشيخ هاني الحسيني.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة، وسط إجراءات احترازية مُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المُقرّر أن يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.