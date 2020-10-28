أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، ان جرح مشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم أمر لا يمكن قبوله، موضحا أن الأمر يستدعى التوقف والتدبر، وعدم توجيه إساءة لأحد، بل يجب المراجعة مع النفس فى العالم بأكمله.





أضاف السيسى، فى كلمته باحتفالية ذکری المولد النبوى الشريف، الذى تنظمه وزارة الأوقاف: "كفى إيذاء لنا". وتابع الرئيس: "بافتراض أن هناك 1% من المسلمين بالعالم انحرفوا وأصبحوا إرهابيين، أى 15 مليون من المليار ونصف مسلم يعملوا إيه" مؤكدًا أن الرقم أقل من ذلك بكثير: "لا يمكن أن يتحمل المسلمون أوزار فئة قليلة انحرفت". تابع: "إذا كنت تحب النبى محمد صلى الله عليه وسلم تأدب بأدبه وتخلق بخلقه، يا ترى إنت متقن لعملك وصادق فى كلمتك؟ بتحترم الناس وتحافظ على حقوقهم؟"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: لا يمكن أن يتحمل مليار ونصف مسلم أوزار فئة قليلة انحرفت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.