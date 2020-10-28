السيسى: الوعى الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات مرحلة مواجهة أهل الشر

وأضاف السيسى خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، اليوم الأربعاء، بحضور شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، أن الرسول الكريم أرسى دعائم الانسانية للعالم أجمع، أن قضية الوعى الرشيد وفهم صحيح الدين ستظل من أولويات المرحلة الراهنة فى مواجهة أهل الشر.

وتابع السيسى : "أقدر الدور الذى تقوم به المؤسسات الدينية فى نشر الفهم المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولابد من مضاعفة هذا المجهود".