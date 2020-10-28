فيديو.. الإمام الأكبر يطالب بتشريع دولى لتجريم معاداة المسلمين

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، إلى وضع تشريع دولى لتجريم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم فى الحقوق والواجبات، والحض على نشر الاحترام المتبادل، مطالبا الدول بالاندماج مع للعمل على الحفاظ على ثقافتهم وتقاليدهم و مورثهم الفكرى، وعدم الانجرار خلف الاتجاهات المتطرفة.





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