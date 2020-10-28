السيسى: أقول للمسلمين إذا كنت بتحب النبى محمد فتأدب بأدبه

وقال الرئيس السيسى: "أقول لمن يهتم بحقوق الناس.. نحن أيضًا لنا حقوق، وهى أن لا تجرح مشاعرنا.. فلا يجوز أن تجرح شعور مليار ونصف المليار مسلم".
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى: "لا أوجه كلمة إساءة لأحد، ولكن أقول إن الأمر يتطلب مراجعة، فى العالم كله، من فضلكم كفى إيذاء لنا".
كما وجه الرئيس السيسى رسالة للمسلمين: "على الجانب الآخر.. أقول للمسلمين إذا كنت بتحب النبى محمد فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه.. لو بتحب النبى صحيح فهل أنت صادق؟ هل أنت مخلص فى عملك؟ هل تحافظ على حقوق الناس؟".
واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمته قائلاً: "إذا كان الآخر لا يحترمك.. فإن المروءة والخلق الحسن فى النهاية له السيادة إذا كنت تؤمن بالله".
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