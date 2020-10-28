الرئيس السيسى: الأنبياء والرسل مختارون من قبل الله.. ولا نقبل إهانتهم

وأوضح الرئيس السيسى، خلال كلمته باحتفالية ذکری المولد النبوى الشريف، الذى تنظمه وزارة الأوقاف، أن "الحقيقة أننا نؤمن بكل الأنبياء والرسل لأنهم المختارون من قبل الله، ولذلك ننحنى ونقر لهذا الاختيار ونؤمن به".

وأضاف الرئيس السيسى أن الإساءة للأنبياء والرسل يعتبر استهانة بقيم دينية رفيعة يعتقد بيها الكثير من الناس، ونقل من لا يؤمن فهذا شأنه".