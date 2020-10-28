وأوضح الرئيس السيسى، خلال كلمته باحتفالية ذکری المولد النبوى الشريف، الذى تنظمه وزارة الأوقاف، أن "الحقيقة أننا نؤمن بكل الأنبياء والرسل لأنهم المختارون من قبل الله، ولذلك ننحنى ونقر لهذا الاختيار ونؤمن به".
وأضاف الرئيس السيسى أن الإساءة للأنبياء والرسل يعتبر استهانة بقيم دينية رفيعة يعتقد بيها الكثير من الناس، ونقل من لا يؤمن فهذا شأنه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى: الأنبياء والرسل مختارون من قبل الله.. ولا نقبل إهانتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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