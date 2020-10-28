أول يوم عمل بعد شفائه من كورونا.. أندريه زكى: عبرنا التجربة بتحنن الله معنا

وقال رئيس الإنجيلية فى بيان اليوم: "نشكر الله بإخلاص من قلوبنا على رحمته بعد أن ترأف علىَّ وأسرتى إثر إصابتنا جميعًا بفيروس كوفيد-19، وعبرنا التجربة بتحنن الله معنا، وتماثلنا للشفاء بعد عمل جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من تجاوز جميع مراحل المرض".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "أتوجه بالشكر إلى جميع قيادات الدولة المصرية، ورؤساء الكنائس المصرية، والسادة أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، وشعب الكنائس الإنجيلية والكنائس المصرية بكافة طوائفها فى مصر وخارج مصر، وجميع فئات الشعب المصرى الأصيل، الذين حرصوا على الاطمئنان علينا والصلاة لأجلنا، كما أوجه جزيل الشكر للقطاع الطبى وفريق الأطباء المتابعين خلال فترة الاستشفاء على اهتمامهم ورعايتهم الطبية. ونطلب من الله الشفاء العاجل لكل مصابى فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".

وكانت الطائفة الإنجيلية بمصر أعلنت فى بداية أكتوبر الجارى إصابة رئيسها وأسرته بفيروس كورونا.