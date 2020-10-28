وقال الطيب، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف الذى تنظمه وزارة الأوقاف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأربعاء، إن الإساءة للإسلام أصبحت أداة للمضاربة فى سوق الانتخابات".
وأضاف: "تتبنى بعض الصحف الإساءة للإسلام، ووصل الأمر إلى أن بعض السياسات أيضًا تتبنى تلك الإساءة، ما يؤكد أن هناك عداء صريحًا للدين الحنيف ولنبيه".
وتابع: "من موقع الأزهر الشريف نرفض وبقوة مع كل الدول العالم الإسلامى البذاءات التى لا تسيئ للإسلام ولا لنبيه بل تسيئ لمن يقومون بمثل هذه البذاءات".
ودعا الدكتور أحمد الطيب المجتمع الدولى إلى صياغة قوانين تستهدف تجريم الإساءة للإسلام، وتعمل على فرض الاحترام الكامل المتبادل بين جميع الأديان.
كما دعا شيخ الأزهر المسلمين المقيمين فى الغرب إلى ضرورة الاندماج الإيجابى فى المجتمعات، محذرًا من الانسياق وراء اليمين المتطرف وأفعاله أو وراء جماعات الإسلام السياسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. شيخ الأزهر: الإساءة للإسلام أصبحت أداة للمضاربة فى سوق الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.