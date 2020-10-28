فيديو.. شيخ الأزهر: الإساءة للإسلام أصبحت أداة للمضاربة فى سوق الانتخابات

وقال الطيب، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف الذى تنظمه وزارة الأوقاف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأربعاء، إن الإساءة للإسلام أصبحت أداة للمضاربة فى سوق الانتخابات".

وأضاف: "تتبنى بعض الصحف الإساءة للإسلام، ووصل الأمر إلى أن بعض السياسات أيضًا تتبنى تلك الإساءة، ما يؤكد أن هناك عداء صريحًا للدين الحنيف ولنبيه".

وتابع: "من موقع الأزهر الشريف نرفض وبقوة مع كل الدول العالم الإسلامى البذاءات التى لا تسيئ للإسلام ولا لنبيه بل تسيئ لمن يقومون بمثل هذه البذاءات".



ودعا الدكتور أحمد الطيب المجتمع الدولى إلى صياغة قوانين تستهدف تجريم الإساءة للإسلام، وتعمل على فرض الاحترام الكامل المتبادل بين جميع الأديان.

كما دعا شيخ الأزهر المسلمين المقيمين فى الغرب إلى ضرورة الاندماج الإيجابى فى المجتمعات، محذرًا من الانسياق وراء اليمين المتطرف وأفعاله أو وراء جماعات الإسلام السياسى.