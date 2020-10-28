يحدث فى الجامعة العربية الآن.. انتخاب عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي

تنطلق بعد قليل وقائع الجلسة الأجرائية لانتخاب رئيس البرلمان العربي البحريني عادل العسومي خلفا للسعودى مشعل بن فهم السلمي، ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة بمقر جامعة الدول العربية.
وأعلن البرلمان العربي في 19 أكتوبر الجاري تولي عادل العسومي رئاسة البرلمان خلفًا للسعودي مشعل بن فهم السلمي الذي عُين نائبًا لرئيس مجلس الشورى السعودي.
وصرح السيد البابلي، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، بأن "النائب عادل عبدالرحمن العسومي قد تولى رئاسة البرلمان العربي خلفًا للدكتور مشعل بن فهم السلمي بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائبًا لرئيس مجلس الشورى السعودي.
مكتب البرلمان العربي قد قرر في اجتماعه الذي عُقد في 15 أكتوبر الجاري أن يتسلم النائب عادل العسومي مهام رئيس البرلمان بعد خلو منصب الرئيس وفقًا للنظام الداخلي.
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