هاشتاج #السيسى يتصدر تويتر بعد كلمته احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#السيسي بعد كلمته احتفالا بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ ‏الرئيس السيسي: لكل المسلمين إذا كنت تحب النبي محمد فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه" و "‏السيسي : إن الإعلاء في ممارسة الحرية ضربًا من ضروب التطرف عندما تمس طرفًا من حقوق الآخرين. ‎#السيسي".

وقال أخرون "‏مكانة النبى ف قلوب ووجدان المسلمين ولا يمكن أن يمسها قول أو فعل.