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هاشتاج #السيسى يتصدر تويتر بعد كلمته احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

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دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#السيسي بعد كلمته احتفالا بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ ‏الرئيس السيسي: لكل المسلمين إذا كنت تحب النبي محمد فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه" و "‏السيسي : إن الإعلاء في ممارسة الحرية ضربًا من ضروب التطرف عندما تمس طرفًا من حقوق الآخرين. ‎#السيسي".

وقال أخرون "‏مكانة النبى ف قلوب ووجدان المسلمين ولا يمكن أن يمسها قول أو فعل.

‎#السيسى"  ‏إذا كنت تحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام فتأدب بأدبه‎#الرئيس_عبدالفتاح_السيسي". "

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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