السيسي: الاستعلاء بممارسة قيم الحرية درب من دروب التطرف عندما تمس حقوق الآخرين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاستعلاء بممارسة قيم الحرية درب من دروب التطرف عندما تمس حقوق الآخرين.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته اليوم: " أن الحريات ينبغي ان تقف عند حدود الآخرين ، وما قد يعتبر قيدا على الحريات يصون في المقابل حقوق الآخرين".

وتابع : " تبرير التطرف محرم ومجرم ، وأداة لتحقيق مآرب شخصية ، التطرف لا يمكن قصره على دين بعينه بل في كل ديانة متطرفين، وهناك من يسعون للفتنة والكراهية مما يسفر عنه تغذية التناحر والفرقة ، وسيرة النبي لم تسلم من التطرف".

وشدد على أن ومكانة سيد الخلق ، في قلوب ووجدان المسلمين ، لايمكن أن يمسها قول أو فعل.