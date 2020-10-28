السيسي: الاستعلاء بممارسة قيم الحرية درب من دروب التطرف عندما تمس حقوق الآخرين

وأضاف الرئيس، خلال كلمته اليوم: " أن الحريات ينبغي ان تقف عند حدود الآخرين ، وما قد يعتبر قيدا على الحريات يصون في المقابل حقوق الآخرين".
وتابع : " تبرير التطرف محرم ومجرم ، وأداة لتحقيق مآرب شخصية ، التطرف لا يمكن قصره على دين بعينه بل في كل ديانة متطرفين، وهناك من يسعون للفتنة والكراهية مما يسفر عنه تغذية التناحر والفرقة ، وسيرة النبي لم تسلم من التطرف".
وشدد على أن ومكانة سيد الخلق ، في قلوب ووجدان المسلمين ، لايمكن أن يمسها قول أو فعل.
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