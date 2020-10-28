السيسي: من حقنا كمسلمين ألا تُجرح شعورنا ولا تُؤذى قيمنا

رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يحمل المسلمين بأوزار ومفاسد فئة قليلة انحرفت ، أقول هذا الكلام وأقول لنا حقوق، وهي ألا يجرح شعورنا ، ولا تؤذى قيمنا ".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفضه رفضا قاطعا أي أعمال عنف أو إرهاب من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين.