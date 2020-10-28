وأضاف خلال كلمته بالاحتفال بالمولد النبوي اليوم، أقدر دور المؤسسات الدينية في نشر الفكر المستنير، ونؤكد أننا في حاجة لمضاعفة الجهد المبذول للوصول لجميع شرائح المجتمع في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ العالم .
وتابع : " والدولة لن تألو جهدا في دعم الأئمة وادائهم للدور المنوط بهم لدعم الخطاب الديني المستنير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي: من حقنا كمسلمين ألا تُجرح شعورنا ولا تُؤذى قيمنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.