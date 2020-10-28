كفى إيذاء لنا.. الرئيس السيسي: إذا كنت تحب النبي محمد فتأدب بأدبه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك 1.5 مليار مسلم حول العالم، قد لايتجاوز نسبة أصحاب الأفكار المتشددة 1 % ، مؤكدا لا يمكن تصوير المسلمين على أنهم فسدة أو أشرار .

أكد السيسي خلال احتفالية ذکری المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف ، أن هناك فئة قليلة قد انحرفت ، مطالبا الاهتمام بالوعى والفهم ومن حقنا ألا تكره شعوبنا .

وطالب السيسي الجميع: إذا كنت تحب النبي محمد فتأدب أدبة وتخلق بخلقة ، لافتا اذا كان من حق التعبير متصورا أنه حرية ، فهذا يجرح مشاعر أكتر من مليار و نصف المليار مسلم حول العالم قائلا : كفي إيذاء لنا .