كفى إيذاء لنا.. الرئيس السيسي: إذا كنت تحب النبي محمد فتأدب بأدبه

أكد السيسي خلال احتفالية ذکری المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف ، أن هناك فئة قليلة قد انحرفت ، مطالبا الاهتمام بالوعى والفهم ومن حقنا ألا تكره شعوبنا .
وطالب السيسي الجميع: إذا كنت تحب النبي محمد فتأدب أدبة وتخلق بخلقة ، لافتا اذا كان من حق التعبير متصورا أنه حرية ، فهذا يجرح مشاعر أكتر من مليار و نصف المليار مسلم حول العالم قائلا : كفي إيذاء لنا .
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