وزير النقل يتفقد أول ميني باص مصري يعمل بالغاز الطبيعي

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بزيارة مصنع جيوشي لصناعة وسائل النقل بمدينة العاشر من رمضان، حيث شاهد الوزير خطوط إنتاج كافة أنواع الأتوبيسات والميني باصات في اطار اهتمام وزارة النقل بتوطين صناعة النقل في مصر وتشجع وتدعيم القطاع الخاص المصري الوطني.

كما شاهد أول إنتاج للمصنع من الأوتوبيسات ذات التكنولوجيا العالمية وأول إنتاج للمصنع من الميني باصات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي صنعت بأيدي مصرية.

حيث أكد أهمية هذه النوعية من وسائل النقل الصديقة للبيئة، وأهمية مثل هذه النوعية من المصانع، التي تساهم في توطين صناعة النقل بمصر، خاصة مع التطور الكبير لكافة قطاعات النقل في مصر ومع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد.

وأشار وزير النقل أن توطين مثل هذه الصناعات سيساهم في توفير وسائل نقل جماعي على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية ومواكبة خطط الدولة التنموية وتسهيل حركة تنقل المواطنين داخل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب.