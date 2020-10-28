أخبار مصرية

وزير النقل يتفقد أول ميني باص مصري يعمل بالغاز الطبيعي

0 نشر
0 تبليغ

قام  الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل  بزيارة  مصنع جيوشي لصناعة وسائل النقل بمدينة العاشر من رمضان، حيث شاهد الوزير خطوط إنتاج كافة أنواع الأتوبيسات والميني باصات في اطار اهتمام وزارة النقل بتوطين صناعة النقل في مصر وتشجع وتدعيم  القطاع الخاص المصري الوطني.   

كما شاهد أول إنتاج للمصنع من الأوتوبيسات ذات التكنولوجيا العالمية وأول إنتاج للمصنع  من الميني باصات  التي تعمل  بالغاز الطبيعي والتي صنعت بأيدي مصرية.

حيث أكد أهمية هذه النوعية من وسائل النقل الصديقة للبيئة، وأهمية مثل هذه النوعية من المصانع، التي تساهم في توطين صناعة النقل بمصر، خاصة مع التطور الكبير لكافة قطاعات النقل في مصر ومع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد.

وأشار وزير النقل أن توطين مثل هذه الصناعات سيساهم في توفير وسائل نقل جماعي على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية ومواكبة خطط الدولة التنموية وتسهيل حركة تنقل المواطنين داخل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى  توفير فرص العمل للشباب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل يتفقد أول ميني باص مصري يعمل بالغاز الطبيعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا