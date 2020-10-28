وأضاف، من الحقائق في ديننا أن نؤمن بديننا، و الإساءة للأنبياء والرسل، والاستهانة بالقيم الدينية الرفيعة، وجرح مشاعر الملايين، حتى لو كانت الصورة المقدمة هي التطرف وكام في المية من المليار ونصف متطرفين فيهم كام متطرف.
وتابع: " لو تستطيعوا أن تتصوروا لو في 15 مليون متطرف يعملوا في العالم ايه ، وهذا غير حقيقي .. لا أتصور أن يحمل المسلمين بأوزار ومفاسد فئة قليلة انحرفت ، أقول هذا الكلام أقول لنا حقوق ، وهي ألا يجرح شعورنا ، ولا تؤذى قيما ".
وتابع : " أتصور إذا كان من حق الناس تعبر عما يجول في خواطرها ، لا يحتاج الأمر أن تجرح مشاعر أكثر من مليار ونصف .
لابد ان نتوقف ونتدبر : " لا اوجه أي كلمة إساءة او لوم لأحد ، ولكن اطلب مراجعة مع النفس لينا كلها للدنيا ، كفى إيذاءا لنا ، وأقول لكل المسلمين ، إذا كنت تحب النبي فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي لمسلمي العالم: نحتاج لمراجعة أنفسنا.. وإذا كنت تحب النبي تأدب بأدبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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