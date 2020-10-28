السيسي لمسلمي العالم: نحتاج لمراجعة أنفسنا.. وإذا كنت تحب النبي تأدب بأدبه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن من كمال إيماننا أن نؤمن بكافة الديانات الأخرى، والاعتراف بالرسل جميعا جزء من الإيمان .

وأضاف، من الحقائق في ديننا أن نؤمن بديننا، و الإساءة للأنبياء والرسل، والاستهانة بالقيم الدينية الرفيعة، وجرح مشاعر الملايين، حتى لو كانت الصورة المقدمة هي التطرف وكام في المية من المليار ونصف متطرفين فيهم كام متطرف.

وتابع: " لو تستطيعوا أن تتصوروا لو في 15 مليون متطرف يعملوا في العالم ايه ، وهذا غير حقيقي .. لا أتصور أن يحمل المسلمين بأوزار ومفاسد فئة قليلة انحرفت ، أقول هذا الكلام أقول لنا حقوق ، وهي ألا يجرح شعورنا ، ولا تؤذى قيما ".

وتابع : " أتصور إذا كان من حق الناس تعبر عما يجول في خواطرها ، لا يحتاج الأمر أن تجرح مشاعر أكثر من مليار ونصف .

لابد ان نتوقف ونتدبر : " لا اوجه أي كلمة إساءة او لوم لأحد ، ولكن اطلب مراجعة مع النفس لينا كلها للدنيا ، كفى إيذاءا لنا ، وأقول لكل المسلمين ، إذا كنت تحب النبي فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه ".