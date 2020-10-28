السيسي: أهل الشر يحرفون معاني النصوص الدينية ويعتمدون على تفسيرات خاطئة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفضه رفضا قاطعا أي أعمال عنف او ارهاب من اي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين.

وأضاف ، أن شريعة الإسلام السمحة قامت على البناء لا الهدم ، تبيانا لقول الله ،" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وتابع: "مقاصد الأديان تحقيق المنفعة للدول من خلال السماحة واليسر، ومن هنا ستظل قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة لمواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويعتمدون على تفسيرات خاطئة لها مما يتطلب الاستمرار في المهمة الثقيلة التي يقوم بها علماء الدين لتصويب المفاهيم ".