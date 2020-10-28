السيسي: أهل الشر يحرفون معاني النصوص الدينية ويعتمدون على تفسيرات خاطئة

وأضاف ، أن شريعة الإسلام السمحة قامت على البناء لا الهدم ، تبيانا لقول الله ،" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وتابع: "مقاصد الأديان تحقيق المنفعة للدول من خلال السماحة واليسر، ومن هنا ستظل قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة لمواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويعتمدون على تفسيرات خاطئة لها مما يتطلب الاستمرار في المهمة الثقيلة التي يقوم بها علماء الدين لتصويب المفاهيم ".
وتابع :" لابد أن يدرك العالم اجمع سماحة الدين الإسلامي القائم على الرحمة والتسامح بين الناس جميعا ، ومما لاشك فيه أن بناء الوعي الرشيد يتطلب تضافر كافة المؤسسات القادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل ".
وتابع: "نبعث برسالة من مصر ، نؤكد سمحة الأديان ، وضرورة جعلها سبيلا لسلام العالم وتراحم البشرية ".
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