احتفالا بذكرى أعظم الخلق.. هاشتاج #المولد_النبوي يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #المولد_النبوي احتفالا بذكرى ميلاد أعظم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ‎#المولد_النبوي" و "‏اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بمن عاونهم وساندهم وأيدهم اللهم لا ترفع لهم رايه وأرنا فيهم عجائب قدرتك ‎#المولد_النبوي". وقال آخرون" ‏‎#المولد_النبوي اجمل يوم في السنه يوم مولد اشرف الخلق ونبي الامه الاسلاميه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام الا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما " و" ‏مات أبوه وماتت أمُه ودفنها طفلًا بيده ، وعاش يتيمًا ، ثم مات جدهُ وماتَ عمه وماتت زوجتهُ ، عاداهُ قومه وآذوه ومِن بلدهِ أخرجوه ، كان مُبتلى ، ودائمًا يقول أفلا أكون عبدًا شكرًا، صلو عليه ﷺ‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه ‎#إلا_رسول_الله ‎#المولد_النبوي"

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