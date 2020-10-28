عاجل.. السيسى: ذكرى مولد النبى المثل الأعظم فى العطاء الإنسانى والتضحية

وقال الرئيس السيسى على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذى تمثل ذكراه العطرة النموذج الأعظم فى العطاء الإنسانى الخالد، والمثل الأعلى فى النقاء والاستقامة والالتزام والتضحية والفداء".



وتابع: "سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة، وأدعو الله فى هذا اليوم المبارك، أن يلهمنا قوة الإرادة والصبر وسلامة المقصد، وأن يمدنا بمزيد من الخير والأمن والاستقرار لوطننا الغالى مصر، كل عام وأنتم بخير".