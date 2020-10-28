رئيس مدينة العبور: 30 مليونا إجمالى إيرادات مزاد بيع مسطح تجارى

وأوضح عمران، فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه تم البيع بسعر 14 ألفًا و150 جنيهًا للمتر المربع بنشاط "هايبر ماركت"، إذ بلغ إجمالى إيرادات المزاد نحو 30 مليونًا و943 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور ممثلى الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المزايدين والحضور من الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد رئيس جهاز مدينة العبور أنه تم طرح المسطح التجارى بنشاط "هايبر ماركت"لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان المدينة بأسعار مخفضة ولزيادة الخدمات بها، وكذلك توفير فرص العمل لأبناء المدينة.
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