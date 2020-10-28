بالتعاون مع محمد صبحى.. تنفيذ حلقات ترسخ الهوية لشباب المصريين بالخارج

أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة إلى مدينة سنبل الثقافية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، لبحث آليات مشاركة الفنان الكبير محمد صبحى فى مبادرة "اتكلم مصرى"، التى تأتى فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بغرض الاهتمام ببناء الإنسان المصرى بالداخل والخارج.





وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تعلم اللغة العربية باللهجة المصرية يعد أحد أهم سبل بناء الإنسان وربط أبنائنا بالخارج بوطنهم الأم مصر، للحفاظ على هويتنا وثقافتنا المصرية فى نفوس الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج.



وقالت إن مبادرة "اتكلم مصرى" تستهدف ترسيخ مفهوم الهوية المصرية فى أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصرى البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، فى شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كى نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.



ووجه الفنان القدير محمد صبحى، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، لإطلاقها تلك المبادرة التى تستكمل بها مواجهتنا للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، فى ظل محاولات لتفريغ مجتمعنا من هويته.

وأضاف صبحى أن مشكلة الحفاظ على اللغة ومن ثم الهوية كانت تشغله دائما منذ مسلسل "يوميات ونيس"، وناقش فى عدد من الحلقات أهمية الحفاظ على اللغة العربية، مؤكدا أن مبادرة "اتكلم مصرى" تحتاج إلى تضافر للروافد الحقيقية بين الإعلام والثقافة، حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة من هذا السعى الهام.



وأشار صبحى إلى ضرورة تقديم أعمال فنية راقية تساعد على الحفاظ على هويتنا المصرية، ولابد من التصدى لتلك الأعمال التى تنتهج نمطًا جديدًا من المفردات وتعد دخيلة على اللغة العربية الراقية، مؤكدًا: "علينا جميعًا التصدى للانفلات الثقافى الذى نشهده الآن".



وشهدت الزيارة بحث تنفيذ حلقات فيديو خاصة يقدمها الفنان صبحى موجهة للمصريين فى الخارج بهدف التعزيز من قيم الوطنية والهوية وتعلى من قيمنا التراثية وحضارتنا الخالدة، إذ تخاطب الحلقات أولياء الأمور والأطفال والشباب بالخارج فى ضرورة الحفاظ على قيمنا المصرية وتراثنا المميز والموروثات التى نفخر بنقلها من جيل لآخر متضمنا قيمنا وتقاليدنا وأخلاقنا المستمدة جذورها فى حضارة عمرها 7 آلاف عام.