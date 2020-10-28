مجلس السلم والأمن الإفريقى يدين نقل المقاتلين الأجانب للقارة السمراء

اعتمد مجلس السلم والأمن الإفريقى، برئاسة السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر فى أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، قرارًا بالاجماع يدين عمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب للقارة السمراء.





وشدد القرار على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الدول الداعمة للإرهاب والمتورطة فى نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى إفريقيا بدوافع أيديولوجية ومادية.

وأوضح بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية أن السفير أسامة عبدالخالق أكد أن القرار يأتى فى ضوء الجلسة التى عقدها المجلس لمناقشة التداعيات الأمنية الخطيرة المرتبطة بزيادة تدفق المقاتلين الإرهابين الأجانب إلى أفريقيا، منوهًا بأن أعضاء المجلس أجمعوا على أن تلك الظاهرة تساهم فى زيادة وتيرة النزاعات المُسلحة فى القارة، وأدانوا الدول التى ثبُتَ تورطها فى عمليات ممنهجة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق نزاعات خارج القارة عبر مسارات معروفة.

وأشار عبدالخالق إلى أن المجلس أصدر ذلك القرار القوى فى رسالة واضحة للدول المتورطة فى تجنيد ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من بعض مناطق النزاعات مثل سوريا، ونشرهم فى ليبيا، وهو الأمر الذى يمثل انتهاكًا فجًا للسلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التداعيات السلبية لتلك الممارسات على السلم والأمن فى إفريقيا.

وأكد أن مكافحة الإرهاب والتطرف، بما فى ذلك التصدى لظاهرة المقاتلين الأجانب، تأتى على رأس الأولويات الإفريقية، مع ضرورة بناء مؤسسات وطنية أفريقية قادرة على التصدى للظاهرة وهو الأمر الذى يتطلب تكاتف كل الدول الأعضاء وتعزيز التعاون بينهم، لاسيما فى موضوعات بناء القدرات والتعاون الاستخباراتى، وهو ما حرص معه السفير المصرى على استعراض الدعم الثنائى الذى تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة فى هذا الصدد، وكذلك فى مجال بناء القدرات الوطنية.