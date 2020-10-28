إنفوجراف.. كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية المولد النبوى الشريف

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام.





وقال الرئيس السيسى، فى كلمته، إن شريعة الإسلام السمحة تقوم على أساس البناء لا الهدم، وعلى علماء الدين مهمة تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين فى مواجهة دعاة الشر. وأضاف: "سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة، وأدعو الله فى هذا اليوم المبارك، أن يلهمنا قوة الإرادة والصبر وسلامة المقصد، وأن يمدنا بمزيد من الخير والأمن والاستقرار لوطننا الغالى مصر، كل عام وأنتم بخير".

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