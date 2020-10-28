كامل الوزير: توطين صناعة النقل فى مصر وتوفير منتجات على أعلى مستوى

زار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، مصنع جيوشى لصناعة وسائل النقل بمدينة العاشر من رمضان، وخطوط إنتاج كل أنواع الأتوبيسات والمينى باص، كما اطلع على أول إنتاج للمصنع من الأتوبيسات ذات التكنولوجيا العالمية، وأول إنتاج من المينى باص التى تعمل بالغاز الطبيعى، والتى صنعت بأيد مصرية.





ووفق بيان رسمى، أكد الوزير أهمية هذا النوع من وسائل النقل الصديقة للبيئة، وأن مثل هذه النوعية من المصانع تساهم فى توطين صناعة النقل بمصر، خصوصا مع التطور الكبير لقطاعات النقل فى مصر ومع التوسع العمرانى الكبير الذى تشهده البلاد. وأشار إلى أن توطين مثل هذه الصناعات سيساهم فى توفير وسائل نقل جماعى على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية ومواكبة خطط الدولة التنموية وتسهيل حركة تنقل المواطنين داخل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، فى إطار اهتمام وزارة النقل بتوطين صناعة النقل فى مصر وتشجع ودعم القطاع الخاص المصرى الوطنى.

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