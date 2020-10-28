الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والامة العربية بذكرى المولد النبوى الشريف

هنأ الرئيس السيسى يوجه التهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف :كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي تمثل ذكراه العطرة النموذج الأعظم في العطاء الإنساني الخالد، والمثل الأعلى في النقاء والاستقامة والالتزام والتضحية والفداء.

سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك، أن يلهمنا قوة الإرادة والصبر وسلامة المقصد، وأن يمدنا بمزيد من الخير والأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر.