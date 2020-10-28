رئيس السكة الحديد يكرم أعضاء مجلس ادارة نادي السكة الحديد والفريق الاول...

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، السادة أعضاء مجلس إدارة نادي السكة الحديد وأفراد الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري للفريق.

واستهل رئيس الهيئة لقائه بتوجيه التهنئة للسادة الحضور على انجازهم بالصعود للدوري الممتاز (ب) مثمنًا لهم عظيم عملهم والذي كلل باجتياز منافسات دوري الدرجة الثالثة واحياء حلم الوصول للدوري الممتاز من جديد.

وأثناء التكريم، وجه المهندس أشرف رسلان شكره لمعالي السيد الفريق وزير النقل على دعمه المستمر للنادي وحرص سيادته على بحث احتياجات النادي دائما لتلبيتها في سبيل الوصول للهدف المنشود.

كما جدد رئيس الهيئة وعده بتسخير كافة الإمكانيات وتحقيق الدعم الكامل الذي من شأنه مساعدة الفريق في الوصول لهدف الارتقاء للمكانة التي تليق بتاريخ وعراقة واحد من أقدم المؤسسات الرياضية في الشرق الأوسط، ومؤكدًا على ثقته في قدرة اللاعبين وجهازهم الفني على الاستمرار في العمل من أجل الصعود للدوري الممتاز في نهاية الموسم المقرر انطلاقه قريبًا، واعدًا نفسه واياهم بتكرار التهنئة واللقاء مجددًا في نهاية الموسم احتفالا باجتيازهم منافسات الدوري الممتاز (ب) وصعودهم للدرجة الممتازة بمشيئة الله تعالى.

واختتم المهندس اشرف رسلان حفل التكريم بتوزيع شهادات التقدير والدروع التذكارية على أعضاء الفريق تكريمًا لإنجازهم ودعمًا لمجهودهم، متمنيًا لهم دوام النجاح.