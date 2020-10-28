القنصل العام المصري في بورسودان يلتقي بمدير عام هيئة الموانئ البحرية السودانية

التقى سامح فاروق شحاته، قنصل عام جمهورية مصر العربية في بورسودان، بمدير عام هيئة الموانئ البحرية السودانية "أونور محمد آدم سلطان"، حيث بحث الجانبان سبل تفعيل التعاون المشترك بموجب الاتفاقيات السابق توقيعها بين البلدين في مجال النقل البحري والموانئ البحرية، بجانب النظر في تكثيف الزيارات المتبادلة للمسئولين المعنيين في البلدين.

وأوضح القنصل العام في تصريحاته أن الهدف من المقابلة يتمثل في بحث أطر جديدة للتعاون بين مصر والسودان في مجال الموانئ البحرية، وتفعيل شتى أوجه التعاون والتنسيق في هذا المجال، بينما قدم مدير عام هيئة الموانئ البحرية السودانية الشكر للحكومة المصرية على مساعيها الجادة في تطوير التعاون الثنائي في مجال الموانئ البحرية، مشيداً بالجهود التي تبذلها القنصلية العامة لتحقيق هذا الهدف.