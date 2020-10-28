وزير النقل يتفقد مصنع جيوشي لصناعة وسائل النقل بمدينة العاشر من رمضان

وزير النقل : أهمية كبيرة لتوطين صناعة النقل في مصر و توفير وسائل نقل جماعي على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية

في اطار اهتمام وزارة النقل بتوطين صناعة النقل في مصر و تشجع وتدعيم القطاع الخاص المصري الوطني، قام الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل بزيارة مصنع جيوشي لصناعة وسائل النقل بمدينة العاشر من رمضان حيث شاهد الوزير خطوط إنتاج كافة أنواع الأتوبيسات والميني باصات كما شاهد أول إنتاج للمصنع من الاتوبيسات ذات التكنولوجيا العالمية وأول انتاج للمصنع من الميني باصات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي صنعت بأيدي مصرية حيث أكد على أهمية هذه النوعية من وسائل النقل الصديقة للبيئة، وعلى أهمية مثل هذه النوعية من المصانع، التي تساهم في توطين صناعة النقل بمصر، خاصة مع التطور الكبير لكافة قطاعات النقل في مصر ومع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد .

واشار وزير النقل ان توطين مثل هذه الصناعات سيساهم في توفير وسائل نقل جماعي على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية و مواكبة خطط الدولة التنموية وتسهيل حركة تنقل المواطنين داخل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى توفير فرص العمل لبشباب .