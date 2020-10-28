القوى العاملة تحذر المصريون من التعرض لـ ”النصب” من سماسرة الصفحات الالكترونية...

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المصريين يتعرضون لعملية نصب من بعض السماسرة فى لبنان ، وذلك من خلال الصفحات الإلكترونية التي يستخدمونها بزعم توفير إمكانيات سفر وفرص عمل وهجرة لهم إلي دول أوروبية مقابل مبالغ مالية باهظة .
ووجه وزير القوي العاملة نصيحة للمواطنين المصريين في لبنان بالقول: "مفيش داعى نرمى نفسنا فى النار.. أنت لو اشتغلت فى بلدك شغل بـ 2000 جنيه أحسن ليك من البهدلة".
كما وجه سعفان، رسالة للمصريين المقيمين في لبنان ، قائلاً "أرجو من أولادنا عدم الانسياق وراء السفر وعقود العمل الوهمية في الدول الأوروبية"، وأرجو توخي الحذر تجاه تلك المزاعم الوهمية التي تسببت في السابق في عمليات احتيال من قبل سماسرة هذه الوظائف والتأشيرات الوهمية ، والتأكد من مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة اللبنانية بيروت من هذه الوظائف قبل دفع أى مبالغ ، مؤكدا أن مكاتب التمثيل العمالي في دول العمل موجودة دائما في خدمة العمالة المصرية .
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