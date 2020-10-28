القوي العاملة : تعيين 19 شابا.. منهم أثنين من ذوي القدرات...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 19 شاباً ، من بينهم أثنين من ذوى القدرات الخاصة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 262 من راغبى العمل ، وتوفير 18 فرصة عمل.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 94 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة لـ 47 عاملا ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 19 شكوى مطالب عمالية ، تم تسوية 12 شكوي منها ، وتحويل 5 شكاوى للقضاء ، بالإضافة إلى شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة .

ولفت الوزير إلي أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 83 ألف جنيه لـ 36 عاملا من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي: إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ،بالتفتيش على 132 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضر مخالفات عمالية ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 41 منشأة ، 4 حملات تفتيشية ، وعمل 5 قياسات ميدانية .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني تم البدء فى تنفيذ دورات تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات ، ومهنة السباكة الصحية للذكور بالوحدة المتنقلة بقرى الأربعين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " ومبادرة "مهنتك مستقبلك " .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 85 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.