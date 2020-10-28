موقع إلكترونى.. وزير السياحة والآثار يقف على آخر أعمال المتحف المصري الكبير

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير و المهندسة يمني إسماعيل معاون الوزير لمتابعة أعمال مشروع المتحف و ممثلي الشركة المعتمدة لتنفيذ أنظمة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بالمتحف ، و ذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالموقع الالكتروني للمتحف. وخلال الاجتماع تم استعراض تصميم الموقع الإليكتروني للمتحف، والمحتوى العلمي للقطع الأثرية، وكذلك آخر مستجدات أنظمة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات (ICT)، وعلى الزيارات الافتراضية وأنظمة التأمين الخاصة بقاعات العرض المتحفي، وأنظمة حجز تذاكر الزيارة للمتحف. وقد وجه وزير السياحة و الآثار بسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لعمل هذه الأنظمة، استعدادًا للافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير.

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