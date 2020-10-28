المتحدث العسكرى يهنئ الشعب المصرى بذكرى المولد النبوى الشريف

نشر العقيد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعى المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية، اليوم الأربعاء، صورة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، هنأ من خلالها الشعب المصرى بالذكرى العطرة لمولد النبى الكريم.





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