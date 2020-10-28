الداخلية تشارك فى احتفالات اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء

استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الرعاية الاجتماعية، 100 طفل من ذوى الإعاقة البصرية من طلبة مدارس المكفوفين للاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء، بمقر اتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة، وأهداهم عصا بيضاء وشنط المدارس وحلوى المولد النبوى الشريف، وذلك فى إطار احتفالات اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء.





لاقى ذلك استحسان الحضور الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الاحتفال. كما استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية "10 من ذوى الإعاقة البصرية" بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وإهداؤهم "عصا بيضاء". ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولا واستحسانا من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.

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