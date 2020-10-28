انتصار السيسى: النبى محمد قدم للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، "نحتفل اليوم بذكرى مولد خير الخلق النبى الكريم، وهى مناسبة جليلة للتأمل والسكينة، نستلهم فيها القيم السامية العظيمة التى أرساها النبى فأصبح ما قدمه للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان.. كل عام وأنتم بخير".

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