فاز النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان المصرى ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، بمنصب النائب الأول للبرلمان العربى، كما فاز الدكتور عادل العسومى من البحرين برئاسة البرلمان العربى.





وأجريت صباح اليوم الثلاثاء جلسة إجراءات انتخاب هيئة مكتب جديدة للبرلمان العربى بمقر جامعة الدول العربية، وشارك فيها نواب 22 دولة عربية ومنهم: "مصر والسعودية والبحرين والإمارات واليمن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين والأردن وجيبوتى والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال ومورتيانيا وجزر القمر ولبنان وسلطنة عمان". جدير بالذكر أن البرلمان العربى له أربع نواب ويكون ترتيب نواب الرئيس حسب الأصوات التى حصلوا عليها، وذلك طبقا للائحة الداخلية للبرلمان العربى . وأنشىء البرلمان العربى بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 292 الصادر عن الدورة العادية السابعة عشر المنعقدة بالجزائر بتاريخ 23 مارس 2005، وفى هذه القمة أدخلت عدة تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية، جاء فى صدارتها استحداث المادة التاسعة عشر التى أضيفت للميثاق بموجب قرار هذه القمة رقم 290 ونصها : "ينشأ فى إطار الجامعة العربية برلمان عربى، ويحدد نظامه الأساسى، تشكيله ومهامه واختصاصاته".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.