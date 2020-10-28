رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين المهندس عمرو محفوظ رئيسا تنفيذيا لهيئة...

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين المهندس عمرو محمد محفوظ حسين رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمدة عام.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان قد أصدر قرارا بتكليف المهندس عمرو محفوظ بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة في يوليو الماضي، بالإضافة إلى قرار توليه منصب مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير.

ويمتلك المهندس عمرو محفوظ خبرة واسعة تمتد لأكثر من 33 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتطوير الأعمال باستخدام التطبيقات التكنولوجية وتقديم الحلول والاستشارات في مجالات التحول الرقمي، والتطوير الإداري، وبناء الكوادر البشرية وتأهيل وخلق القيادات التنفيذية، بالإضافة الى خبراته ونجاحاته في تطوير ونمو الأعمال في الأسواق الناشئة.

ويتمتع المهندس عمرو محفوظ بخبرات عملية متراكمة في مجال الاستشارات وخدمات الأعمال حيث شغل العديد من المناصب القيادية في شركة"IBM" العالمية قام خلالها بتطوير وبناء قطاع الاستشارات في العديد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما قاد المهندس عمرو محفوظ فريقًا من المديرين التنفيذيين والشركاء في المنطقة لتطوير الأعمال وتنفيذ مشاريع تحويلية مع إدارة كافة الجوانب التشغيلية للأعمال بما ساهم في نمو وتوسيع أعمال الشركة.

وخلال مسيرته المهنية، تولى المهندس عمرو محفوظ قيادة قطاع الخدمات الاستشارية بفرع الشركة في مصر حيث قاد تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في قطاعات الحكومة والاتصالات والبنوك.

وشغل المهندس عمرو محفوظ أيضًا منصب المدير التنفيذي للاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا بفرع شركة "IBM" في إمارة دبي، ثم مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات الاستشارية بالمملكة العربية السعودية

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حصل المهندس عمرو محفوظ على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للإدارة في هولندا، وعلى درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة.