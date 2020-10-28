انتصار السيسى: ما قدمه النبى للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان

توجهت السيدة انتصارالسيسى، قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة بمناسبة ذكربي المولد النبوي الشريف. وقالت قرينة الرئيس علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"نحتفل اليوم بذكرى مولد خير الخلق النبي الكريم، وهي مناسبة جليلة للتأمل والسكينة، نستلهم فيها القيم السامية العظيمة التي أرساها النبي فأصبح ما قدمه للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان. كل عام وأنتم بخير"

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