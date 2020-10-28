احتفالا بيوم الفتاة العالمي... فتاة تتقلد منصب وزيرة الهجرة لمدة يوم واحد

تقلدت الفتاة "آلاء" الطالبة في المرحلة الجامعية، منصب وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة واستمرارًا للتقليد الذي بدأ في عام 2016 بدعوة قادة العالم الفتيات والشابات لتولي مناصبهن لمدة يوم واحد.
ومن جانبها، حرصت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، على استقبال "آلاء" وتبادلت معها الأدوار، واطلعت على الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، وكيفية الإعداد للبرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة والتواصل مع المصريين بالخارج.
وأجابت السفيرة نبيلة مكرم على كافة الاستفسارات التي وجهتها "آلاء" بشأن إظهار دور الوزارة واستراتيجيتها في رعاية المصريين بالخارج وكيفية التواصل معهم وسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وبرامج الشباب المصري بالخارج من أبناء الجيلين الثاني الثالث من المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
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