الرئيس السيسى يكرم عددا من علماء الدين خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من علماء الدين خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف.

وفي التفاصيل، كرم السيسى الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف عميد كلية الدعوة بجامعة الازهر الشريف، كما كرم الدكتور عبد الله شحاتة محمود امام وخطيب الاوقاف بمسجد السيدة نفسية بالقاهرة.

وكرم الرئيس الشيخ عمر على عبد الفتاح عمر أمام وخطيب ومدرس بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، كما كرم الشيخ عيد على خليفة حسن ،مدير عام المراكز الإسلامية بالمجلس الأعلى الشئؤن الإسلامية وتسلمها عن الدكتور هشام عبد العزيز الأمين العام للمجلس الأعلى.

وكرم أيضا الدكتور السيد عبد الحكيم لهجات عيد الحكيم. وكيل وزارة الأوقاف الشئؤن البر سابقا، والدكتورة مها محمد فريد عقل عميد طب بنات الأزهر سابقا ومدير مستشفى الدعاة التابعه للأوقاف.