السيسى: قضية الوعى من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحتفل اليوم معا بذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذى ارسى بالحكمة الموعظة الحسنة دعائم خالدة للانسانية باسرها ، فاحتفالنا اليوم بذكرى مولد سيد الخلق ونبى الرحمة يستدعى كل معانى الرحمة في ديننا الحنيف ويذكرنا بان شريعة الإسلام السمحة قامت على البناء لا الهدم تبيانا لقول الله وما ارسلنك الا رحمة للعالمين. وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف، أن مقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد ومنفعة العباد من خلال السماحة واليسر وليس التطرف والتشدد والعسر، مؤكدا أن قضية الوعى الرشيد وفهم صحيح الدين من اولويات المرحلة الراهنة في مواجهة اهل الشر الذين يحرفون معانى النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم ويعتمدون على تفسيرات خاطئة لها مما يتطلب الاستمرار في المهمة والمسؤولية الثقيلة التي يقوم بها علماء الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها لنحمى المجتمع والدولة من مخططات التخريب.

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