قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، هناك كلام كتير ونقاش ولغط كتير واحنا كمسلمين من كمال إيماننا إن إحنا نؤمن بكافة الديانات الأخرى ولا يستطيع مسلم أن يقول إنه كامل الايمان إلا إذا أقر واعترف من صميم قلبه بجميع الرسل..نحترم جميع الرسل ونوقرهم لانهم المختارون من قبل الله".
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الاساءة الى الأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة، وجرح مشاعر الملايين حتى لو كانت الصورة المقدمة هي صورة التطرف، فلا يمكن أن يحمل المسلمون بمفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت..نحن أيضا لنا حقوق في الا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: الإساءة إلى الأنبياء استهانة بقيم دينية رفيعة وجرح مشاعر الملايين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.