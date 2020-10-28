السيسى ناصحا المسلمين: إذا كنت تحب النبى محمد.. فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعليقا عن الأزمة الخاصة بالرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجب أن نتوقف ونتدبر الأمور التي نتحدث فيها ولا أوجه أي كلمة إساءة أو لوم لأحد ولكن بقول الأمر يتطلب مراجعة مع النفس لينا كلنا ومش بتكلم عن مصر بس.. كفا إيذاء لنا".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في احتفال المولد النوبى الشريف فى مركز المنارة: "أنا بقول لكل المسلمين في مصر وبره مصر.. إذا كنت تحب النبي محمد فتأدب بأدبه.. وتخلق بخلقه.. بتحب النبى صحيح.. وقولت الكلام قبل ده .. يا ترى أنت متقن لعملك.. يا ترى أنت صادق في كلمتك.. بتحترم الناس وبتحافظ على حقوقهم".

وقال الرئيس السيسى: "سعينا إلى احترام اشقائنا في وطننا.. ولما عملنا ده كان الهدف منه أننا ناكد لهم أن مساحة الاحترام والتقدير والمحبة للأخرين.. لكل الاخرين موجودة.. حتى لو فيه معتقدات أخرى احترمنها.. تم قبولها واحترامها.. لن تجتمع الناس على دين واحد.. الناس اللى في مصر وبره مصر.. أن عشت في مجتمع عليكم احترام قيمه ومبادئه".