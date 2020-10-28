السيسى: الاستعلاء بممارسة قيم الحرية درب من دروب التطرف

قال عبدالفتاح السيسي، إن المرؤة والخلق الحسن في النهاية له السيادة فى النهاية، مضيفا فى كلمة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف: "أعتقد ولا أظنني خاطئا عندما أرى أن الاستعلاء بممارسة قيم الحرية درب من دروب التطرف عندما تمس هذه الممارسة حقوق الآخرين".

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