السيسي يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي: سلام الله على من حمل رسالة الخير والسلام

هنأ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الأمة المصرية والعربية والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وكتب حساب الرئيس على فيسبوك "كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي تمثل ذكراه العطرة النموذج الأعظم في العطاء الإنساني الخالد، والمثل الأعلى في النقاء والاستقامة والالتزام والتضحية والفداء". وأضاف "سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك، أن يلهمنا قوة الإرادة والصبر وسلامة المقصد، وأن يمدنا بمزيد من الخير والأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر".

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