صدرت حديثاً أغنية جديدة للفنان مصطفى حمدي، بعنوان " محمد المصطفى"، يدافع فيها عن الرسول عليه السلام.
وتقول كلمات الأغنية التي نالت إعجاب المتابعين، "ماسموش محمد بس.. دا مصطفى ومحمود.. وفي السما كان أحمد وفي الكتاب موجود.. اسمه أبو القاسم الماحي للذنوب.. اسمه رحيم ورؤوف.. كامل مفيهش عيوب"
ونالت كلمات الأغنية أيضا الكثير من الثناء، فضلا عن الأداء الهادئ المناسب لطبيعة الأغنية، والموسيقى المميزة، التي تدخل القلب بمجرد سماعها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد المصطفى.. رائعة الفنان مصطفى حمدي دفاعاً عن الرسول عليه السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.